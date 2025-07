¿Estamos a salvo? Un asteroide chocaría contra la Luna y los restos saldrían disparados

Aunque la Tierra ya no esté amenazada por el impacto del meteorito "destructor de ciudades", eso no significa que la roca espacial de 60 metros no pueda cambiar vidas terrestres. El asteroide , que en un momento tenía una probabilidad de 1 en 43 de impactar nuestro planeta, ahora tiene una probabilidad de 1 en 25 (4%) de impactar la Luna en 2032, y los fragmentos lunares podrían llegar a la Tierra.