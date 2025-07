El fuerte descargo de Maximiliano Salas contra Milito y la dirigencia de Racing: "Eso es absolutamente falso"

También dijo que el primer contacto con el “Millonario” se dio en la previa a la pretemporada en Paraguay. “Todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River. Sé que el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo. Y dan información falsa a la prensa de mi falta de palabra. Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses. Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí, que dar la cara y admitir que se equivocaron. Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas”, finalizó.