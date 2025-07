Cartas de lectores: visita presidencial

A pesar de que los noticieros porteños mostraban operativo el Aeroparque, la intensa niebla en AMBA fue el pretexto perfecto para cancelar la participación del presidente Milei en la vigilia de nuestra más sentida fecha patria. Pero el oportuno fenómeno climático no pudo disimular el nulo interés del mandatario en estar en la Cuna de la Independencia. En 2024, en su primer año de mandato, también vino de apuro a la vigilia de la noche previa, a pesar de que una ley declara Capital de la Nación a Tucumán para esta ocasión. El primer mandatario, entonces, repitió su desprecio al máximo festejo patrio de la argentinidad y ese desprecio se agiganta cuando el mandatario no duda en subirse a un avión que lo lleve a la otra punta del globo terráqueo para recibir un premio o hacer visitas de tinte religioso que nada tienen que ver con las obligaciones de su investidura. Es más, hace unas horas se tomó la molestia de ir a la provincia del Chaco… ¡a inaugurar un templo evangélico! Como argentinos de bien y orgullosos de nuestro sentimiento y sentido de la pertenencia, no podemos dejar de repudiar públicamente esta ignominia a los tucumanos en primer lugar, y luego a la memoria de nuestros próceres y padres fundadores, y de todos aquellos que dejaron su vida para forjar el nacimiento de esta bendita nación. Por más que nos rompamos la cabeza pensando, no se nos ocurre qué actividad más importante puede tener el Presidente, en un día tan significativo como este, que le impida estar unas horas en suelo tucumano, realzando con su presencia esta celebración. ¡Realmente vergonzoso! Entonces, como ningún individuo está por encima de la patria, ocupe el lugar que ocupe, sería mucho mejor derogar la citada ley y sacarle el “compromiso” de venir obligado a cualquiera que no sienta en sus fibras más íntimas la trascendencia de este festejo. Y seguramente tendremos, igualmente, un 9 de Julio esplendoroso… y sin ningún gasto por demás inútil..