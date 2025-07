La idea de Tucumán como polo gastronómico

Es cierto que el contexto económico del país impone límites y que la gastronomía no está exenta de esas tensiones. El aumento de los costos, la caída del consumo y la informalidad son obstáculos reales. Pero también es cierto que, en contextos adversos, se han gestado grandes innovaciones. Hoy la provincia tiene en sus manos una oportunidad histórica. Puede consolidar un modelo gastronómico propio, con raíces profundas en su historia y una mirada abierta al futuro. Un modelo que no reniegue de lo tradicional, pero que tampoco se quede detenido en el tiempo. Que valore el sánguche de milanesa y también se anime a reversionar el puchero o a presentar una humita gourmet. Que piense la gastronomía no como lujo para pocos, sino como una industria cultural que genera identidad, turismo y desarrollo.