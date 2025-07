Los documentales argentinos y la nostalgia de un pasado reciente

Pero la reflexión no se queda en el plano general. Ambos coinciden en que la producción audiovisual tucumana también debe y puede asumir ese desafío. “Tenemos realizadorxs, productorxs, técnicxs formadísimxs, con grandes ideas. Lo que falta, como casi siempre, son recursos materiales”, señala Ponce Uda. Caro agrega que el talento y la capacidad técnica existen, pero el problema estructural sigue siendo la falta de una política sostenida. “Todavía no logramos afianzar un escenario de producción continuo. Contamos con una ley de fomento, pero el financiamiento no alcanza”, subraya.