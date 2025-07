Ligia Piro actuará esta noche en el teatro San Martín con canciones del folclore y del rock

- Escucho mucha música, de todo tipo. Desde artistas clásicos que siempre me acompañan, hasta nuevos talentos que me sorprenden. Me gusta descubrir nuevas voces (mis hijos escuchan de todo y me muestran temas, son una gran ayuda), ver qué están diciendo, qué sonidos nuevos traen. Y por supuesto, siempre vuelvo a los grandes intérpretes y referentes de nuestra música popular, porque ahí hay una sabiduría enorme.