Cómo Addison Rae pasó de hacer videos en TikTok a ser un ícono pop

Lo que vino después es historia conocida: colaboraciones con marcas; tapas de revistas y notas en Forbes; escándalos virales, y una primera incursión en la música y el cine que no fue bien recibida. Su canción “Obsessed” fue tildada de superficial, y su protagónico en "He’s all that" para Netflix recibió muchas críticas. Pero Addison insistió.