Sandra Mendoza: “Debemos frenar la motosierra antes de que destruya todo”

En el plano político, también valoró el reciente gesto de acercamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, al que consideró un “primer paso” hacia un necesario reencuentro del peronismo tucumano. “Fue un gesto muy bien entendido de ambas partes. Hoy la provincia nos necesita a todos unidos”, afirmó, aunque aclaró que no se habló de acuerdos electorales concretos. “No estoy pensando en integrar una lista este año. No me gusta lo testimonial. Pero voy a trabajar como si fuera candidata, acompañando a quienes sí lo sean”, concluyó.