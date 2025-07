Del ostracismo al protagonismo: el delantero de Atlético Tucumán que quiere afianzarse en el Clausura

Su primera etapa en el "Decano" fue de luces tenues. Apenas 10 partidos, un gol, muchas suplencias y poco rodaje. El técnico era Facundo Sava y el equipo no encontraba el gol con facilidad. Pero Cabrera no bajó los brazos. “Últimamente no me estaba sintiendo tan seguro conmigo mismo, y cuando no se te da eso, te entra la desesperación”, confiesa en diálogo con LA GACETA.