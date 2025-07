"El escenario no era el que yo quería": Cocca renunció antes de debutar y desató una bomba en Talleres

La sorpresiva renuncia de Diego Cocca sacudió este martes al mundo Talleres. El entrenador dejó su cargo apenas un mes después de asumir y sin haber dirigido un solo partido oficial. Antes de dejar Córdoba, explicó su decisión ante los medios y expresó que el panorama no era el que había proyectado. “Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas, que no están claras”.