Cartas de lectores: disociados de la gente

Que difícil cuesta entender y comprender cómo algunos que circunstancialmente ocupan los cargos más relevantes de la República no entienden que sus actitudes poco comprensibles y republicanas minan el humor y la confianza de la gente en las instituciones. No recuerdo actitudes de un gobernante aduciendo que las razones climáticas impedían su presencia en los actos por la Independencia. Tiene razón un párrafo del consultor Gustavo Córdoba: se hace la pregunta si Milei para la gente sigue siendo un cambio o, por el contrario, se ha constituido en un riesgo. Ante todo ello no le va a la zaga el hecho no esclarecido de un avión que aterriza en suelo argentino, no lo revisan y para colmo desembarca 10 valijas con un contenido que vaya uno a saber de qué se trata. Por no aburrir, la actitud de la vicepresidenta, que llega, no saluda a nadie, va a la Catedral, a la Casa Histórica y toma el avión de vuelta. ¿A estas personas les queda grande el chaleco o no perciben o calibran lo que a la gente le pasa?