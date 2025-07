Dos niños tucumanos emocionaron con su discurso patrio: “Nos dijeron que nos imaginemos que todos eran bebés”

La soltura y la entonación de ambos chicos llamaron poderosamente la atención, incluso de funcionarios presentes. Sabrina confesó que detrás de esa presentación hubo mucho ensayo y dedicación. “Mis docentes siempre me guiaron, y mi mamá me enseñó todo lo que ahora sé”, contó a LA GACETA, mientras su madre, visiblemente emocionada, la miraba orgullosa. “Aprendió a leer a los cinco años y desde ahí no paró. Siempre le gustó leer y le encanta entonar”, dijo la mujer entre lágrimas.