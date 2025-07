Día de la Independencia: reclamos por la seguridad durante la vigilia

“Mejor que no venga”, una vecina cuestionó al Presidente

María Rodríguez, entusiasmada por los festejos patrios y mientras intentaba encontrar un lugar sobre calle Congreso para tomarse algunas fotos, conversó con LA GACETA y se refirió a la ausencia del presidente Javier Milei: “¿Acaso tiene miedo? Mejor que no venga. Si bien es el presidente y debemos respetarlo, no viene haciendo las cosas bien”. Además, cuestionó la demora en comunicar oficialmente su inasistencia: “Mucha gente vino a verlo, me parece mal que no haya venido. Mucho más haber confirmado que no venía sobre la hora”.