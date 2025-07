Javier Milei vendrá a Tucumán para participar de la vigilia por el Día de la Independencia

En Balcarce 50 confirmaron que este año no habrá desfile militar por el Día de la Independencia en la Ciudad de Buenos Aires. El motivo: falta de presupuesto. Fuentes oficiales explicaron que el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, no emitió órdenes a las Fuerzas Armadas para que se inicien los preparativos. “En ningún momento se ordenó armarlo para este año. No se va a hacer porque es muy caro”, señalaron, consignó el portal Todo Noticias (TN).