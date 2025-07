Una empresa compró millones de libros impresos y los destruyó para entrenar a su IA

¿Qué dijo la Justicia?

El juez Alsup, del Distrito Norte de California, resolvió que el accionar de Anthropic encajaba dentro del concepto de “uso justo” o fair use. Es decir, consideró legal que se utilizaran libros con derechos de autor para entrenar una IA, siempre que esos libros hayan sido comprados de forma legítima y no se distribuyan copias digitales. Además, el magistrado subrayó que el proceso era altamente transformador: el texto original no se usó tal como estaba, sino que fue procesado para generar un nuevo producto basado en inteligencia artificial.