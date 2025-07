Elecciones nacionales: el clima confrontativo debe dar paso al consenso

Según el economista, para salir del largo ciclo de estancamiento la estabilidad es condición necesaria. “La condición suficiente es abordar las reformas estructurales que generen un contexto más amigable para la producción y en este plano todavía hay incertidumbres”, indica. Esta situación define la alta relevancia de encontrar la manera de que no prevalezca una actitud pasiva hasta que pasen las elecciones de octubre. “Aun cuando el contexto de puja electoral pone muchas restricciones, destinar esfuerzos a no abandonar transitoriamente la agenda de transformaciones es definitorio”, puntualiza el ex titular de la Anses.