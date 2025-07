Cartas de lectores: Burla

La reciente condena a la ex presidenta Cristina Fernández es una bofetada al clamoroso pedido de justicia de la inmensa mayoría de los argentinos. En primer lugar, solo seis años de cárcel ante un desfalco (a actualizar) de más de $ 85.000 millones es realmente una burla para los que esperábamos mínimamente 12 años, como jefa de una asociación ilícita, que es realmente lo que era. Recordemos que la denuncia fue realizada por Elisa Carrió en 2007. Y de estar vivo Néstor Kirchner, los dos deberían estar presos, considerando el latrocinio. Desgraciadamente, la desesperante justicia argentina tardó ¡18 años!. Encima, sin ningún fundamento, se le concede la prisión domiciliaria, cuando debería estar, tal como lo están pidiendo los fiscales, en cárcel común. Señores jueces: la investidura que ostentaba la condenada no es un atenuante… ¡Es un agravante! El mal ejemplo ya cundió y también pidieron prisión domiciliaria el ex gobernador Alperovich y el ex funcionario José López. Y en el colmo de la enajenación mental, desde el primer día el peronismo está pidiendo a gritos su liberación, alegando persecución política y demás yerbas. Esto certifica rotundamente que el delito para el peronismo es lo que el ombú para la pampa: forma parte del paisaje. Y lo reafirman todas las muestras de solidaridad recibidas, apoyando el delictuoso accionar de la condenada y encarcelada ex mandataria. Por todo lo antedicho, desde estas líneas deseamos fervientemente que se reconsideren sus privilegios carcelarios y vaya a una celda común, donde merecidamente debe estar, y hacemos votos para que el resto de las causas que tiene pendientes aumenten considerablemente sus años de reclusión. Y, por supuesto, que le sea confiscado hasta el último centavo saqueado al pueblo argentino y que jamás pueda volver a ejercer ningún cargo público. Será justicia y ejemplo eterno para todos aquellos que piensen el ejercicio de la función pública como un camino probado para su despreciable enriquecimiento personal.