Certifican a expertos en aire acondicionado

Santiago Patiño estudia en la recta final de Ingeniería Industrial; a sus 26 años, decidió aprovechar esta oportunidad pero no lo hizo solo: convenció a su mejor amigo de la secundaria, Santiago Enrico, que hoy es no docente en la Facet, para que se sume. “Vi que hay mucha demanda en verano y poca oferta especializada. Además, en esta época estoy en interzafra, así que tengo las tardes libres. Me pareció una buena oportunidad para agregar una nueva salida laboral y capacitarme bien, con respaldo”, cuenta Patiño, que trabaja como supervisor de mantenimiento en la citrícola San Miguel.