Cartas de lectores I: zafra 2025

”Houston, estamos en problemas”. Parafraseando esta histórica frase de uno de los tripulantes de la Apolo XIII cuando surgieron complicaciones en su viaje a la luna, ahora en azúcar: “estamos en problemas”. Con una zafra que avanza a todo ritmo y con ausencia hasta aquí de heladas significativas que ajusten los stocks, vamos inexorablemente a una súper producción con grandes excedentes como anticipamos algunos desde muy temprano. Entramos así en una zona en la que el tiempo se va agotando y en el cual las medidas que no se implementaron debidamente con la energía que las circunstancias exigían empiezan a tener sus consecuencias. Para evitar males mayores y siempre con criterio propositivo queda aún, aunque mínimo, un margen de maniobras para acomodar situaciones no deseadas que pueden sobrevenir y de alto riesgo eventual. Entre ellas que se confirmen pérdidas no menores a 400 millones de dólares para esta zafra por menores ingresos. Va de suyo que cualquier evento climático, si viniere de aquí en más, será por tardío con efectos solo residuales y secundarios por lo que no cabe esperar mucho de él. Urge así revisar ya mismo la política de los excedentes a la vista, replanteando por insuficiente lo hasta aquí acordado para ir a mayores volúmenes de exportación y acelerar los tiempos de sus despachos. Con ello se contribuirá al auxilio del deteriorado mercado interno que pronto cumplirá dos años a iguales y envilecidos precios y sacarlo del pantano actual. También aventará los riesgos de una molienda que empieza a avizorar peligrosamente cañas en pié. Hay aún cursos de acción posibles y quiera Dios que ellos lleguen eficazmente y pronto para que lo que no corrigió la madre naturaleza lo haga la sabiduría y el acierto de las próximas e ineludibles medidas a tomar por los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Ello lo antes posible.