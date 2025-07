Andrés Malamud: “Hoy las organizaciones políticas valen menos y los líderes valen más”

- En todas las elecciones provinciales hubo una reducción de la participación pero eso no debe llevarnos al catastrofismo. En ningún caso la reducción llegó a la mitad. Oscilaron entre un 55 y un 65% de participación. Desde la recuperación de la democracia, los argentinos estamos habituados a niveles de un 80%. Hay elementos que influyen, además de la decepción, como el envejecimiento de la población –hay más electores mayores que están en el padrón pero que no está obligada o tiene más dificultades para trasladarse a votar- o el nuevo segmento de jóvenes de 16 a 18 años –amplían el padrón pero no están obligados-. La baja participación es una señal de alerta pero no significa que la democracia sea repudiada por los ciudadanos. Por el contrario, vemos cierto proceso de removilización incentivado por liderazgos nacionales de la Libertad Avanza o provinciales –donde ganan los oficialismos-.