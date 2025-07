En Colombres, Jaldo llamó a defender “lo que es de los tucumanos”

Jaldo explicó que las obras se están realizando con fondos provinciales y lanzó una crítica al Gobierno nacional. “Cuando vamos a Capital Federal, apenas nos ven a los gobernadores nos dicen que no hay plata, que no hay obras ni elementos para salud, educación o seguridad. Hoy tenemos que defendernos con lo que tenemos”, afirmó. “Lo que no hagamos los tucumanos por los tucumanos, nadie vendrá a hacerlo desde afuera”, agregó.