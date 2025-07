Advierten que la Argentina tiene la mitad de las reservas de lo que sugiere el FMI

El programa original fijaba como meta la acumulación de U$S4.700 millones en reservas para el segundo trimestre de 2025, un objetivo que no fue alcanzado. Voces cercanas a las negociaciones explican este desvío por una serie de factores: los vencimientos de deuda, la política de no emisión —que redujo la cantidad de pesos disponibles para comprar divisas— y las propias restricciones impuestas por el Ejecutivo, entre ellas, la decisión de no intervenir en la banda cambiaria hasta que el dólar alcanzara los $1.000, valor que marca el piso del corredor.