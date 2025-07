Las dos curiosidades en Silverstone: risa burlona del campeón mundial y el insólito choque del local

Detrás de él, ingresaba el neerlandés y campeón del mundo, Max Verstappen, que quedó sorprendido. La radio de él también se puso al aire y rápidamente se viralizó el audio. El piloto de Red Bull no pudo evitar decir "Ay Dios Mío. ¿Qué?". Sus palabras estaban acompañadas por un pícaro y burlón tono. No es para menos, si hay un punto en el que los pilotos no esperan encontrarse con algún obstáculo es en la entrada de la calle de boxes.