“Me interné, estuve sola y después volvió”: Andrea Rincón no perdona a Ale Sergi

“Todo el ruido que hicimos… las cosas se hacen de a dos, todo eso cargó sobre mi espalda. Yo le pedí disculpas públicamente a él. A mí nunca nadie me pidió disculpas. Yo me quedé solita bancando todo en mis espaldas”, declaró. También recordó que durante la separación, su ex pareja tuvo comportamientos violentos con ella.