Gustavo Ahualli: “La cultura no es un adorno; es construir ciudadanía”

- Significa muchísimo. A veces nos olvidamos del valor real que tiene una universidad que, además de formar profesionales, sostiene cuerpos artísticos de altísimo nivel y lleva adelante una programación cultural como el JCU. En inglés se dice “Don't take it for granted”, que se puede traducir como “no lo des por sentado”. Eso es clave. Hay que valorar lo que tenemos. No todas las provincias ni países cuentan con una universidad pública que invierta de verdad en la vida cultural de su comunidad. Requiere presupuesto, personal, infraestructura, planificación… no es algo que simplemente “esté ahí”. Es una conquista que hay que defender, cuidar y, sobre todo, hacer crecer. Los tucumanos debemos sentir orgullo y al mismo tiempo, compromiso. Porque la cultura no es un adorno: es una forma de construir ciudadanía.