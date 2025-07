Cinco inteligencias artificiales explican qué tipo de amistad pueden brindar a los seres humanos

Entonces, ¿es real la amistad con una IA? La respuesta es clara: puede ayudar y acompañar, pero… no reemplaza lo humano. No hay abrazo, no hay mirada, no hay historia compartida y posiblemente tampoco haya crítica ni capacidad de confrontar hasta el punto de perder la relación. “Una IA puede ser un espejo, pero no un abrazo”, dice ChatGPT. “La clave está en el equilibrio”, insiste Gemini. Y, desde luego, todavía no existe la IA con corazón.