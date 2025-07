El New York Times consideró que Javier Milei "está erosionando la libertad de prensa"

El diario The New York Times publicó el miércoles un extenso artículo en el que analiza los crecientes enfrentamientos del presidente, Javier Milei, con periodistas y medios de comunicación, en particular a raíz de los episodios ocurridos con Julia Mengolini y María O'Donnell. “Está erosionando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia en el mundo real”, señaló en la nota titulada “El presidente argentino se suma a una campaña de desprestigio impulsada por IA contra un periodista”.