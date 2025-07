Concejales radicales y peronistas de la capital se cruzaron por la suspensión de clases

En defensa del ataque al partido centenario, Federico Romano Norri agregó: “era la responsabilidad del gobernador (atender las necesidades edilicias). Yo no puedo pensar como los libertarios que quieren un país para el 20%, el mismo país que apoya el gobernador de él (señalando a Gómez). Además, Libres del Sur en algún momento estuvo con la UCR en un armado donde los peronistas eran los malos; ahora, como son empleados, ya son buenos. Si Jaldo se pone de rodillas con (Javier) Milei, que le pide los tres votos para que acompañe y después no hay plata, no me vengan a decir que ha bajado el 25% de la coparticipación”.