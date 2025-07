Moria Casán habló de su situación económica y reveló cuánto cobra de jubilación

En una entrevista, Moria Casán se refirió a su situación económica y confirmó que percibe la jubilación mínima. La artista explicó: “Sí, cobro la mínima (304.723,93 pesos). Es un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito. De cualquier manera, no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.