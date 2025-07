“Papu” Gómez vuelve al fútbol tras la suspensión por doping: el equipo italiano con el que firmará

También relató cómo vivió el tiempo alejado del fútbol profesional. “Pasé por un período complicado; seguí entrenando sin saber cuándo, cómo y si tendría la oportunidad de volver a jugar. Durante el primer año de descalificación, no se permite frecuentar las instalaciones de los clubes profesionales y uno se siente marginado. Desde diciembre me uní a Renate (de la tercera de Italia) y gracias a ellos he vuelto a ver el campo, el vestuario y a mis compañeros. Y estoy bien”. Y concluyó con confianza: “Todavía puedo marcar la diferencia. Siempre tengo el pie caliente. El Papu se jubiló, yo no”.