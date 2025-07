Pese a la ola polar, nada en El Cadillal y sueña con cruzar el Río de la Plata en invierno

El frío que cura

Lejos de lo que muchos podrían pensar, nadar en aguas frías no le genera sufrimiento, sino una extraña felicidad. “Mientras estoy en el agua no siento frío, pero al salir empieza la hipotermia. Me tiembla la mandíbula, me cuesta hablar. Esa media hora es clave para recuperar temperatura”, describe.