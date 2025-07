Asaltó a una mujer y luego al marido de esta: lo condenaron a 10 años de prisión

Durante el debate oral, el testimonio de la mujer fue clave. “Lo vi venir. Quise guardar el teléfono, pero ya estaba encima mío. Quise correr, pero caí. Forcejeamos y su cómplice le decía: ‘si no te da el teléfono, pegale un tiro’. Ahí me tironeó y me sacó el codo de su lugar”, relató ante el tribunal.