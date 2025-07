Las "píldoras mágicas" hacen más efecto: Djokovic avanzó en Wimbledon

Hasta que termine su participación en Wimbledon lo que dijo Novak Djokovic quedará flotando en el aire. "Sobre lo que me ha pasado, no sé si es un problema estomacal o qué. Los doctores me dieron unas píldoras milagrosas y he podido acabar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago", reconoció Djokovic tras su debut triunfal, antes de vencer en segunda ronda al británico, Daniel Evans.