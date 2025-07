Un juez autorizó a Lula da Silva a visitar a Cristina Kirchner en su arresto domiciliario

Una conversación telefónica

Lula y Cristina Kirchner mantuvieron una conversación telefónica reciente tras la confirmación de la condena de la ex presidenta por parte de la Corte Suprema. Se había especulado con la posibilidad de un encuentro en el domicilio particular.



La defensa de Cristina Kirchner busca que las visitas no estén sujetas a restricciones y presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. Mientras tanto, las condiciones actuales se mantienen, y la prisión domiciliaria será evaluada trimestralmente.