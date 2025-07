“No la veo mucho tiempo presa”: la jueza María Servini no cree que Cristina Kirchner cumpla toda la condena

La jueza federal María Servini afirmó que no cree que Cristina Fernández de Kirchner vaya a cumplir la condena a seis años de prisión domiciliaria que ratificó recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Yo no diría que pronto pronto (recuperará la libertad), pero no la veo tampoco mucho tiempo (presa)”, reflexionó la magistrada cuando le preguntaron, en Radio El Destape, sobre el arresto de la ex presidenta.