Una estrella del tenis reveló en Wimbledon que sufre problemas de salud mental: “Me siento muy solo”

“Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí. Estoy intentando encontrar maneras de salir de este lugar, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”, agregó Zverev, que contó que se va a dormir sin tener motivación para levantarse al día siguiente.