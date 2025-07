El fulminante posteo de la esposa de Calhanoglu tras las críticas de Lautaro Martínez

Cuando se le pidió que especificara a quién se refería, Lautaro optó por no dar nombres, pero insistió en su postura: “Vi muchas cosas que no me gustaron. Como capitán, como líder de grupo, y luego está el entrenador, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo, hemos vuelto a la cima y quiero seguir".