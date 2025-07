Cómo leer los mensajes de WhatsApp y Messenger sin que te vean el “visto”

Después de eso, y acá está la clave, activá el modo avión en tu celular. Con esa acción, cortaste todas las conexiones a internet (Wi-Fi y datos móviles) y por lo tanto, tu teléfono no mandó ningún aviso ni confirmación de lectura a los servidores de WhatsApp o Facebook Messenger. Una vez que activaste el modo avión, podés abrir la app de mensajería y leer todos los mensajes que quisiste sin dejar rastro. Eso sí, mientras el modo avión estuvo prendido, no podés mandar ni recibir mensajes nuevos. Cuando terminás de leer, y antes de sacar el modo avión, cerrá bien la aplicación de WhatsApp o Facebook Messenger para que no se manden las confirmaciones cuando te conectes de nuevo.