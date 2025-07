Caso YPF: bajo presión, el Gobierno nacional analiza medidas

En relación a esto, el ex procurador del Tesoro de la gestión de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, aseguró que en el fallo “se le está pidiendo al Estado que incumpla una ley del Congreso”. “No puede una jueza americana pedirle al Estado argentino que cambie su ley o que se siente a negociar. Eso es inmiscuirse en asuntos internos de un Estado extranjero y esto no puede pasar. Hay que hacer actuar a la Justicia argentina. No es solamente la causa penal, es también accionar. Hay que lograr una protección con una medida cautelar seguramente. Y hasta hay que pensar en la Corte Suprema argentina actuando en un proceso de estas características, donde se dé protección a la ley”, precisó el letrado en diálogo con el canal LN+.