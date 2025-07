Vivir la historia desde los aromas que la evocan

“Se trata de poder vivir la historia con un sentido más allá del que estamos acostumbrados, que es el visual. Tiene que haber una emoción, algo que me motive y que me vibre. Me pasó con Malvinas, sobre la cual hice ‘El Pozo’, que tiene que ver con donde estuvieron los soldados y que surgió de un montón de entrevistas a excombatientes. Hay un camino recorrido hasta llegar a una fragancia, no es solo un capricho, el olor y ya”, planteó.