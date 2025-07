Sorpresa por los cambios físicos de Alejandro Darío Pérez, el homicida del juez Aráoz

Mucho antes de que Alejandro Darío Pérez fuera declarado prófugo por la Justicia, el ex policía que mató al juez de Menores Héctor Agustín Aráoz ya había desafiado a las autoridades. Ahora fue detenido y no pasó inadvertido por su nuevo aspecto físico. ¿Cambió su look a propósito?, se preguntaron los investigadores.