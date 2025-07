Sin espacios ni cultura deportiva, el talento no alcanza

El problema no es sólo de contenido, sino también de contexto. Argentina no tiene hoy una red de contención ni una estructura mínima que acompañe el proceso de desarrollo deportivo desde las bases. Los clubes de barrio se sostienen con esfuerzo comunitario; los municipios, salvo excepciones, no cuentan con programas deportivos serios ni con instalaciones adecuadas. La falta de inversión y de legislación adecuada no sólo margina al deporte: margina a miles de jóvenes con talento, esfuerzo y disciplina que podrían estar representando al país.