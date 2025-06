Hay $35.000 millones para exenciones tributarias, dijo Abad

En otro pasaje de su exposición, Abad reconoció que Tucumán es consumo, y que para que la gente pueda consumir tiene que haber un aumento del salario real o mejorar las tasas para acceder a créditos, si no la gente no tiene con qué consumir. Dijo que el costo financiero total es muy elevado y que la gente entra en una bola de nieve de la que no puede salir cuando paga el mínimo de la tarjeta de crédito. “Lo hemos visto (recientemente), porque hemos volcado 340.000 millones de pesos al mercado, pagando sueldo y aguinaldo, y la vuelta que ha venido ha sido muy poca porque la gente prefirió gastar esa plata en cancelar deudas.