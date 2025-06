Lo artesanal como vereda de enfrente

Puesto a pensar como lector (me resulta imposible no hacerlo) me paro en la vereda de enfrente: quiero conocer una tradición que me es ajena, disfrutar de las diferencias con aquello que conozco, maravillarme con lo artesanal. Y como de algo artesanal estoy hablando, quiero referirme a un libro de poemas magnífico: “Libro de los cambios (o Manual de marchas)” del escritor y editor tucumano, radicado en Tarija desde hace más de tres décadas, Hugo Amicone.