“El hincha tiene que estar contento”: la llamativa declaración de Riquelme tras la eliminación de Boca

La respuesta a D’Onofrio y el guiño a Paredes

En otro tramo de la entrevista, Riquelme le contestó a Rodolfo D’Onofrio, quien había dicho que Boca no había ganado nada desde 2018. “Tenemos que pensar en nuestro club. Tuvimos la suerte de volver en diciembre de 2019 y en el fútbol argentino somos el club que más títulos ganó, pero eso no nos da tranquilidad ni comodidad, tenemos el deseo grande de volver a ganar”, sostuvo. “Solamente opino de mi club, sé las reglas del juego. Del otro lado tapan todo y acá hablan siempre cosas negativas. No pasa nada, estamos felices de estar acá, nos hace muy fuertes. Y si hablan de Boca todo el día, es porque es demasiado grande, por más que a D’Onofrio le moleste”, agregó.