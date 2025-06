Netflix lanzó la temporada final de El Juego del Calamar: lo que tenés que saber

Netflix estrenó globalmente este viernes 27 de junio a las 3 a.m, ET / medianoche (en Argentina fue a las 4:00 a.m) la tercera temporada de "El Juego del Calamar", la última parte que retoma los eventos planteados en la entrega anterior. Sin embargo, el Internet Movie Database (ImDb) señaló que no es exactamente lo que muchos especularon que podría ser.