Adicción al celular: qué es el minimalismo digital y cómo empezar hoy

Según un sondeo realizado por Asurion en 2022 en Estados Unidos, tenemos una tendencnia a desbloquear la pantalla del celular de forma reiterativa. Pero eso no es todo. Esta actividad se hace de manera automática últimamente, sin tener un propósito que guíe esa intención. No es para ver una notificación, no es para abrir una aplicación, no es para enviar un mensaje: es un desbloqueo casi inconsciente para empezar a bucear en las redes.