La Red Social 2: harán la secuela de la película sobre Facebook y Mark Zuckerberg

La Red Social obtuvo ocho nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, y ganó tres, entre ellas Mejor Guion Adaptado para Sorkin. Aunque en aquella ocasión la dirección estuvo a cargo de David Fincher, esta vez Sorkin asumirá ese rol, luego de haber dirigido títulos como Molly’s Game, The Trial of the Chicago 7 y Being the Ricardos. Su experiencia reciente como director lo posiciona como una figura clave para dar nueva forma a esta historia.