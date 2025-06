“Estar enojada no iba a cambiar nada, pero hacer algo, sí”, dice la protagonista de "House of cards"

En una entrevista con Variety publicada el 16 de junio, Wright contó que, al reclamar por una compensación igualitaria, la plataforma le ofreció en cambio roles de producción y dirección para “complementar” su sueldo. “¿Por qué no me pueden pagar como actriz?”, pregunté. ‘Porque no ganaste un Oscar’, me respondieron”, relató.