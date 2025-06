Llega a Tucumán la “Experiencia Innovación Sostenible”

La apertura estará a cargo de Rodrigo Rodríguez Tornquist, ex secretario de Cambio Climático de la Nación y actual responsable de la Fundación Revolución 21. En distintos escenarios nacionales e internacionales, Tornquist sostiene que no existe salida económica sin una solución ambiental, y que sin una transformación estructural del paradigma de desarrollo no hay transición energética ni modernización productiva posible. En su exposición profundizará sobre los retos que enfrenta América Latina frente a la emergencia climática, la necesidad de planificar a largo plazo y la importancia de articular políticas públicas, sector empresarial y organizaciones sociales en torno a una agenda de cambio.